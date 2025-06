LIVE Berrettini-Majchrzak 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break dell’azzurro!

Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Berrettini e Majchrzak ai quarti di Wimbledon 2025. Un match ricco di colpi spettacolari, tensione e adrenalina, che tiene il pubblico con il fiato sospeso. Chi si aggiudicherà la vittoria? Resta aggiornato e scopri ogni dettaglio di questa battaglia tennistica senza precedenti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 BREAK BERRETTINI! Dritto inside out vincente splendido dell'azzurro! 30-40 Se ne va la risposta di dritto di Matteo. 15-40 Due palle break Berrettini. Non passa il dritto del semifinalista di Marrakech. 15-30 Doppio fallo del polacco. 15-15 Prima esterna vincente Majchrzak. 40-15 Sulla riga il recupero di rovescio del numero 109 ATP.. 0-15 Rovescio in back velenosissimo dell'italiano. 2-2 Game Berrettini. Terzo ACE dell'azzurro. 40-15 Una deviazione del nastro mette fuori causa il romano. 40-0 Decolla la risposta di rovescio del polacco. 30-0 Si ferma sul nastro il passante di rovescio del semifinalista di Marrakech.

