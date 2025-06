LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp Wimbledon 2025 in DIRETTA | mancano altri due match e poi l’azzurro entrerà in campo!

Il torneo di Wimbledon entra nel vivo, con Matteo Arnaldi pronto a scendere in campo contro Van de Zandschulp. Manca poco al grande momento: due match ancora da completare prima che l’azzurro possa affrontare il prestigioso appuntamento centrale. Resta sintonizzato e clicca qui per seguire la diretta live, aggiornamenti, emozioni e risultati in tempo reale: il tennis italiano si prepara a scrivere un'altra pagina di storia sul prato londinese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Aspettando l’inizio del match di Matteo Arnaldi, sul Court 6 è terminato il primo match del programma, con Tien che ha vinto il derby americano contro Basavareddy per 3-0 (7-6, 6-3, 6-2), ottenendo l’accesso al secondo turno del torneo di Wimbledon. Intanto, è giĂ iniziato il secondo incontro, e terzultimo in attesa della sfida tra l’azzurro e Van de Zandschulp, con Sasnovich che è giĂ avanti di un break contro Gracheva. Buongiorno amiche e amici di OA Sport, benvenuti nella Diretta Live testuale del match tra Matteo Arnaldi e Botic Van de Zandschulp, valido per il primo turno di Wimbledon, attesissimo torneo del Grande Slam su erba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, Wimbledon 2025 in DIRETTA: mancano altri due match e poi l’azzurro entrerĂ in campo!

In questa notizia si parla di: match - arnaldi - zandschulp - wimbledon

Wimbledon,italiani di oggi 12:00 Bellucci - Crawford 14:00 Darderi - Safiullin 14:30 Fognini - Alcaraz 15:30 Berrettini - Majchrzak 15:30 Paolini - Sevastova 17:00 Arnaldi - Van De Zandschulp 17:00 Zeppieri - Mochizuki TV: Sky Sport Uno, Tennis, Arena, 4K, W Vai su X

