LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp Wimbledon 2025 in DIRETTA | Li vince il primo set manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

Il torneo di Wimbledon 2025 si infiamma con emozioni mozzafiato e suspense crescente: mentre Li conquista il primo set in soli 39 minuti, gli occhi sono puntati sull’ingresso di Arnaldi in campo, pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa avvincente sfida. Restate con noi: l’azione sta per entrare nel vivo!

19.01 L'americana Li ci mette esattamente 39 minuti a vincere il primo set contro Golubic con il parziale di 6-3. Manca pochissimo all'ingresso in campo di Arnaldi! 18.09 Dopo ben 3 ore e 26 minuti, termina il match tra Gracheva e Sasnovich, con la seconda tennista che l'ha spuntata al tie break del terzo set portando a casa la partita con il risultato di 1-2 (6-4, 6-7, 6-7). Adesso, prima di vedere in campo finalmente il nostro Arnaldi, toccherà al match tra Li e Golubic che inizierà tra pochissimi minuti. 15.00 Aspettando l'inizio del match di Matteo Arnaldi, sul Court 6 è terminato il primo match del programma, con Tien che ha vinto il derby americano contro Basavareddy per 3-0 (7-6, 6-3, 6-2), ottenendo l'accesso al secondo turno del torneo di Wimbledon.

