LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp Wimbledon 2025 in DIRETTA | giocatori in campo per il riscaldamento!

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove i migliori talenti del tennis si sfidano sotto il sole britannico. In campo, Arnaldi e Van de Zandschulp stanno dando spettacolo già durante il riscaldamento e le prime battute. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, emozioni e analisi di ogni punto. La partita è pronta a decollare: clicca qui per non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Primo gratuito anche per Arnaldi, il rovescio lungolinea non supera la rete. 40-15 La seconda è profonda e la risposta di Van de Zandschulp si ferma sulla rete! Altra seconda palla. 30-15 Ripara i danni Arnaldi con una grande prima vincente! 15-15 Doppio fallo per l’azzurro, il primo del match. Seconda palla. 15-0 Primo errore di Van de Zandschulp che manda fuori il rovescio lungolinea! Seconda palla all’esordio in battuta per Arnaldi. 19.58 Riscaldamento finito, l’azzurro è pronto a servire. 19.58 Il primo a servire sarà Matteo Arnaldi, che cerca la prima vittoria della carriera nel tabellone principale di Wimbledon! 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, Wimbledon 2025 in DIRETTA: giocatori in campo per il riscaldamento!

LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si annuncia una bagarre intensa - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, il torneo più prestigioso del tennis su erba! Questa sfida tra Matteo Arnaldi e Botic Van de Zandschulp promette emozioni forti e colpi spettacolari, con entrambi i campioni determinati a scrivere una pagina importante della loro carriera.

WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 30-6 Ore 12:00 Bellucci vs Crawford Ore 14:00 Darderi vs Cerundolo Ore 14:30 Fognini vs Alcaraz Ore 15:30 Paolini vs Sevastova Ore 15:30 Berrettini vs Majchrzak Ore 17:00 Arnaldi vs Van

