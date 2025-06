LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp Wimbledon 2025 in DIRETTA | ancora un match e poi sarà il turno dell’azzurro!

L’attesa è finalmente quasi finita: dopo oltre tre ore di emozioni, si conclude il travolgente match tra Gracheva e Sasnovich, mentre tra pochi minuti scoppierà l’azione sulla terra di Wimbledon con Arnaldi in campo. Restate sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti live, perché il nostro talento azzurro sta per affrontare una sfida imperdibile nella battaglia del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 Dopo ben 3 ore e 26 minuti, termina il match tra Gracheva e Sasnovich, con la seconda tennista che l’ha spuntata al tie break del terzo set portando a casa la partita con il risultato di 1-2 (6-4, 6-7, 6-7). Adesso, prima di vedere in campo finalmente il nostro Arnaldi, toccherà al match tra Li e Golubic che inizierà tra pochissimi minuti. 15.00 Aspettando l’inizio del match di Matteo Arnaldi, sul Court 6 è terminato il primo match del programma, con Tien che ha vinto il derby americano contro Basavareddy per 3-0 (7-6, 6-3, 6-2), ottenendo l’accesso al secondo turno del torneo di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, Wimbledon 2025 in DIRETTA: ancora un match e poi sarà il turno dell’azzurro!

In questa notizia si parla di: match - arnaldi - diretta - zandschulp

LIVE Arnaldi-Marozsan, ATP Ginevra in DIRETTA: match complicato per meritarsi Djokovic - Benvenuti alla diretta live di OA Sport! Oggi, ottavi di finale all’ATP di Ginevra 2025, con Matteo Arnaldi impegnato contro Fabian Marozsan in un match complicato, in vista dello scontro con Djokovic o Fucsovics.

WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 30-6 Ore 12:00 Bellucci vs Crawford Ore 14:00 Darderi vs Cerundolo Ore 14:30 Fognini vs Alcaraz Ore 15:30 Paolini vs Sevastova Ore 15:30 Berrettini vs Majchrzak Ore 17:00 Arnaldi vs Van Vai su Facebook

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orari; Italia-Olanda in Coppa Davis, giocano Berrettini e Cobolli: orari, programma e dove vedere le partite in tv e streaming.

Wimbledon 2025, i risultati di oggi: i match degli italiani in diretta - Oggi, lunedì 30 giugno, si apre il torneo londinese con gli incontri del primo turno del singolare maschile e femminile. adnkronos.com scrive

Pronostico Arnaldi-Van de Zandschulp 30 Giugno: Primo Turno Wimbledon 2025 - Si scende in campo, Lunedì 30 Giugno 2025, per giocare i match del primo turno di Wimbledon: pronostico Arnaldi- Come scrive bottadiculo.it