Il match tra Arnaldi e Van de Zandschulp a Wimbledon 2025 si infiamma, con l'olandese che conquista il primo set al tie-break dopo una battaglia serrata. L’azzurro deve reagire subito per rimanere in corsa. La tensione aumenta, con momenti di grande spettacolo e colpi decisivi. Riuscirà Arnaldi a ribaltare la situazione? Segui in diretta per vivere ogni emozione di questa sfida mozzafiato. Clicca qui per aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-7 Errore gravissimo di Arnaldi che regala quasi il primo set a Van de Zandschulp, servirĂ una reazione immediata per l’azzurro. Seconda palla per Van de Zandschulp. 4-6 La risposta di Arnaldi non passa: due set point per Van de Zandschulp. 4-5 Arnaldi tenta una palla corta difficile che esce, mini break olandese. Seconda. 4-4 Van de Zandschulp vince uno scambio incredibile con Arnaldi che tenta di vincerlo a rete ma l’olandese è bravo a cacciarlo fuori dal campo. 4-3 MAMMA MIA ARNALDIII!!! L’azzurro trova il nuovo mini break dopo un passante incredibile!!! 3-3 Non riesca Arnaldi a tenere in campo una difesa che poteva essere incredibile: il lungolinea è largo di molto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 6-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’olandese porta a casa il primo set dopo il tie-break!

LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si annuncia una bagarre intensa - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, il torneo piĂą prestigioso del tennis su erba! Questa sfida tra Matteo Arnaldi e Botic Van de Zandschulp promette emozioni forti e colpi spettacolari, con entrambi i campioni determinati a scrivere una pagina importante della loro carriera.

