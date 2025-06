LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 6-7 4-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro restituisce il favore da 30-0

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Torna a tenere la battuta Arnaldi! 40-0 Slice vincente! 30-0 Gran volèe di rovescio di Arnaldi! 15-0 Ritrova confidenza con l’ace il ligure. 3-4 Servizio e dritto Van de Zandschulp. 40-0 Non risponde il ligure, si è disunito. 30-0 Sbaglia ancora di dritto Arnaldi 15-0 Prima vincente. 3-3 Erroraccio di dritto. C’è il contro-break da 30-0: semi-suicidio sportivo di Arnaldi. 30-40 Grande recupero in avanti di Botic, bravissimo. Da 30-0 l’azzurro offre palla break. 30-30 Doppio fallo (6). 30-15 Risposta nei piedi e punto Van de Zandschulp. 30-0 Gran prima centrale! 15-0 Slice vincente! 3-2 A zero Van de Zandschulp. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, 6-7, 4-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro restituisce il favore da 30-0

WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 30-6 Ore 12:00 Bellucci vs Crawford Ore 14:00 Darderi vs Cerundolo Ore 14:30 Fognini vs Alcaraz Ore 15:30 Paolini vs Sevastova Ore 15:30 Berrettini vs Majchrzak Ore 17:00 Arnaldi vs Van

