LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 6-7 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | primo break del match del ligure!

Il match tra Arnaldi e Van de Zandschulp a Wimbledon 2025 è ricco di emozioni e colpi spettacolari. Con il primo break del ligure, la sfida si fa sempre più avvincente, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un istante di questa battaglia tennistica mozzafiato! La partita promette ancora grandi sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREEEAK! Il primo del match, risposta nei piedi e urlo per Arnaldi! 40-A Strappa con il dritto Botic: palla break! 40-40 Sbaglia di rovescio il tennista ‘orange’. A-40 Prima vincente Van de Zandschulp. 40-40 Beh grande scambio vinto dall’olandese, che ha rischiato la seconda, ha tirato un rovescio sulla riga e ha colpito con il cross di dritto vincente. 30-40 Prima vincente Van de Zandschulp. 15-40 Vincente la risposta di rovescio in cross di Arnaldi! 15-30 Gratuito di dritto di Van de Zandschulp! 15-15 Super risposta di dritto del ligure! 15-0 In rete il dritto di Matteo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, 6-7, 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA: primo break del match del ligure!

In questa notizia si parla di: arnaldi - zandschulp - diretta - primo

LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si annuncia una bagarre intensa - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, il torneo più prestigioso del tennis su erba! Questa sfida tra Matteo Arnaldi e Botic Van de Zandschulp promette emozioni forti e colpi spettacolari, con entrambi i campioni determinati a scrivere una pagina importante della loro carriera.

#Arnaldi - LIVE Wimbledon 2025: Arnaldi avanti nel primo set contro Van de Zandschulp. L’azzurro si prepara a scendere in campo, grande attesa! Vai su X

Sorteggio Wimbledon 2025 in diretta: chi saranno gli avversari di Sinner e Paolini; Wimbledon: subito Fognini-Alcaraz, possibile quarto Sinner-Musetti: il tabellone degli azzurri; Italia - Olanda in Coppa Davis 2024: programma, orari e dove vedere le partite | Tennis ATP.

Berrettini-Majchrzak diretta Wimbledon. Paolini avanza, Arnaldi in campo: il programma e dove vederla in tv - Archiviata la sconfitta di Fognini, uscito da Wimbledon al quinto set, sono ancora vari gli italiani in campo per il primo turno del torneo. ilmattino.it scrive

Wimbledon, Arnaldi favorito su Van De Zandschulp ma match equilibrato: Matteo a 1.65 su Terrybet - Arnaldi si confronta al primo turno con l'olandese, più esperto, numero 92 del ranking Atp. Come scrive agimeg.it