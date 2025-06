LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 6-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il tie break sarà decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Van de Zandschulp si riprende il mini break con una grande risposta che toglie il tempo ad Arnaldi. 3-1 Grande prima di servizio per Arnaldi che mantiene il mini break! 2-1 Il dritto di Arnaldi si ferma sulla rete, adesso tocca all’azzurro servire. 2-0 Errore di Van de Zandschulp, mini break per l’azzurro!!! 1-0 Arnaldi inizia con l’ace!! 6-6 Van de Zandschulp chiude con la volée. Altra seconda. 40-15 Doppio fallo di Van de Zandschulp che vista la situazione di vantaggio decide di rischiare la seconda palla! Seconda palla. 40-0 Scappa il dritto di Arnaldi che stava controllando lo scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 6-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA: il tie break sarà decisivo!

