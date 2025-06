LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | resiste l’equilibrio in questo primo set!

L’atmosfera a Wimbledon 2025 si infiamma con il duello tra Arnaldi e Van de Zandschulp, mentre il primo set si mantiene in equilibrio. L’azzurro si distingue per un servizio impeccabile e alcune risposte sorprendenti, dimostrando grande determinazione. Segui la diretta in tempo reale, perché ogni punto può fare la differenza: il match è pronto a decollare verso un emozionante epilogo! Resta con noi per non perdere neanche un istante di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Ottimo turno di servizio di Arnaldi che termina con l’errore di Van de Zandschulp. Seconda palla. 40-0 L’azzurro chiude il punto a rete dopo l’ottima prima palla! 30-0 Arnaldi lavora tantissimo la seconda di servizio che sorprende Van de Zandschulp e risponde male! Seconda palla. 15-0 Servizio e dritto in grande stile per Arnaldi! Ottimo inizio di game per l’azzurro!! 3.3 Errore di Arnaldi con il dritto che è larghissimo: resiste l’equilibrio nel match. Seconda palla. A-40 Van de Zandschulp trova l’ace al centro. 40-40 Errore di Van de Zandschulp con il dritto lungolinea! Terzo deuce del game! Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 4-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA: resiste l’equilibrio in questo primo set!

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, il torneo più prestigioso del tennis su erba! Questa sfida tra Matteo Arnaldi e Botic Van de Zandschulp promette emozioni forti e colpi spettacolari, con entrambi i campioni determinati a scrivere una pagina importante della loro carriera.

