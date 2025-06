LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | nessun break in questo inizio di match

Il match tra Arnaldi e Van de Zandschulp a Wimbledon 2025 si sta rivelando un vero spettacolo di resistenza e talento. Con scambi intensi e colpi decisivi, i due tennisti stanno regalando emozioni da brivido agli appassionati. La partita è ancora aperta e il pubblico attende con ansia il prossimo turno. Scopri come si evolve questa sfida mozzafiato nel nostro aggiornamento live!

40-0 L'azzurro chiude il punto a rete dopo l'ottima prima palla! 30-0 Arnaldi lavora tantissimo la seconda di servizio che sorprende Van de Zandschulp e risponde male! Seconda palla. 15-0 Servizio e dritto in grande stile per Arnaldi! Ottimo inizio di game per l'azzurro!! 3.3 Errore di Arnaldi con il dritto che è larghissimo: resiste l'equilibrio nel match. Seconda palla. A-40 Van de Zandschulp trova l'ace al centro. 40-40 Errore di Van de Zandschulp con il dritto lungolinea! Terzo deuce del game! Seconda palla. A-40 Errore grave di Arnaldi che aveva il campo libero per chiudere il punto con il rovescio lungolinea, ma la palla è larga.