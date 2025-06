LIVE Alle 21 Inter-Fluminense | Chivu con Seba Esposito e Lautaro dal 1'

Alle 21, il grande appuntamento: Inter e Fluminense si sfidano a Charlotte in un match tutto da vivere. Con Chivu in panchina e Seba Esposito e Lautaro dal primo minuto, i nerazzurri puntano ai quarti di finale. Un traguardo che li porterebbe a sfidare una tra Manchester City e Al Hilal di Inzaghi, promettendo emozioni e adrenalina fino all’ultimo secondo. Restate con noi per non perdere nemmeno un istante di questa sfida imperdibile!

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Inter-Fluminense, così Chivu su Thuram: "Ha smaltito quel problema alla coscia che aveva, si è allenato e sta bene, ora sta a me decidere se inserirlo dall'inizio o no". Il francese si gioca una maglia con Sebastiano Esposito, al momento favorito.

? Le probabili formazioni di Inter e Fluminense questa sera. Sebastiano Esposito dovrebbe partire titolare. - Gazzetta dello Sport

