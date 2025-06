Little Steven prima di Bruce Springsteen a San Siro | Abbatterlo è criminale quello stadio ha un’anima

Prima di Bruce Springsteen, Little Steven ha difeso con passione il cuore di San Siro, sottolineando come abbattere quello stadio sia un atto criminale che ne cancellerebbe l’anima. Oggi e domani, i riflettori sono puntati su Springsteen e la sua leggendaria E Street Band, protagonisti di concerti che non solo fanno vibrare le emozioni ma consolidano un legame indissolubile tra musica e storia di questo iconico tempio musicale. Un’icona che merita di essere preservata.

Oggi e giovedì Bruce Springsteen suonerà a San Siro. Il legame tra la E Street Band e lo stadio milanese è scolpito nella storia della musica, con concerti memorabili a partire dal 1985 che hanno creato un rapporto quasi .

“L’America è nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Sopravviveremo, preghiamo”: Bruce Springsteen tuona contro Trump - Bruce Springsteen, iconico cantautore, ha portato il suo tour "Land of Hope and Dreams" in Europa, esibendosi a Manchester il 14 maggio.

