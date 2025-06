Litiga con una escort e spara un colpo di pistola arrestato

Una sera di tensione a Pisa, dove un uomo pregiudicato ha reagito in modo violento durante una lite con una escort, sparando un colpo di pistola. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha portato al suo arresto per una serie di reati gravi, tra cui porto abusivo di armi e detenzione di droga. Un episodio che mette in luce quanto la violenza possa scatenare conseguenze devastanti, anche in situazioni apparentemente marginali.

Pisa, 30 giugno 2024 – Litiga con una escort e spara un colpo di pistola. L’uomo, residente a Calci in provincia di Pisa, disoccupato e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Pisa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto abusivo di armi, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. È successo la sera del 26 giugno. I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti nell’abitazione di una escort, dove era stata segnalata una lite, nonché l’esplosione di un colpo da arma da fuoco da parte di un cliente della donna. I militari della sezione Operativa hanno quindi proseguito le attività di ricerca dell’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Litiga con una escort e spara un colpo di pistola, arrestato

