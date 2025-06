Litiga con un parente e per ripicca dà fuoco a parte dell' abitazione | denunciata una donna

In un episodio che ha scosso la tranquillità di Cesena, una lite tra parenti è degenerata in un gesto estremo: un incendio doloso all’interno di un’abitazione. I Carabinieri, nel corso di un controllo straordinario notturno, hanno intercettato e denunciato una donna coinvolta nell’atto vandalico, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere la sicurezza dei cittadini e il patrimonio locale. La vicenda testimonia quanto sia cruciale mantenere la calma e affidarsi alle istituzioni per risolvere i conflitti.

I Carabinieri di Cesena nei giorni scorsi hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati, in particolare contro il patrimonio. I controlli, svolti prevalentemente in orario serale e notturno, nel centro cittadino e lungo le arterie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: litiga - parente - ripicca - fuoco

Dà fuoco all’auto di una parente per ripicca - Il Resto del Carlino - Dà fuoco all’auto di una parente per ripicca L’uomo, di 48 anni, ha agito a Lucrezia ma è stato arrestato a San Lorenzo in Campo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Litiga con la moglie, marito geloso le uccide il gatto per ripicca: «Guardi più lui di me» - Leggo.it - Per ripicca verso la moglie, che a suo dire non gli prestava sufficiente attenzione, le aveva ucciso il gatto. Da leggo.it