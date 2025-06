Lite tra vicini degenera padre e figlio prendono a schiaffi e pugni i carabinieri | arrestati

Una tranquilla giornata a Rocca d'Evandro si è trasformata in un episodio di violenza quando padre e figlio, coinvolti in una lite tra vicini, hanno reagito con schiaffi e pugni ai carabinieri intervenuti. L'intera vicenda ha portato all'arresto dei due protagonisti, aprendo un capitolo di tensione e scontro che scuote la comunità. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che ha sconvolto la provincia di Caserta.

È accaduto a Rocca d'Evandro, nella provincia di Caserta: padre e figlio di 54 e 21 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo averli aggrediti.

Padre e figlio sono stati arrestati nella serata di giovedì dai carabinieri della Stazione di Rocca d’Evandro, nel casertano, e dovranno rispondere di concorso in violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Quando i militari dell’Arma, poco dopo le 20.00, s Vai su Facebook

