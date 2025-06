Lite tra ragazzini di 16 anni uno accoltellato | è grave Fermato l' aggressore | Ha infastidito mia sorella

Una lite tra ragazzini di 16 anni a Roma si è trasformata in una drammatica scena di violenza, lasciando un giovane gravemente ferito. L'aggressore, fermato poco dopo, avrebbe infastidito la sorella della vittima, scatenando il confronto. Questa inquietante vicenda evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra normalità e pericolo tra i giovani, suscitando interrogativi su come prevenire tragedie simili in futuro.

Una lite tra giovanissimi finisce nel sangue. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all'addome nel pomeriggio di lunedì a Roma, in via Gregorio VII.

