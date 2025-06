Lite per viabilità a via Acton turisti aggrediti con spranghe e catene da due minorenni

In un angolo del cuore pulsante di Napoli, due minorenni hanno scosso l’atmosfera con un violento episodio di aggressione ai danni di turisti, armati di spranghe e catene. La Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente, denunciando i 16 e 17 anni per lesioni personali aggravate. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza in città e sulla tutela dei visitatori. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa vicenda.

