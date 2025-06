Lite in un locale a Largo Campo straniero colpito con sgabello | denunciato un uomo

Una tranquilla serata a Salerno si è trasformata in scena di tensione quando, in un locale di Piazza Sedile del Campo, una lite sfociata in colpo violento ha scosso l’atmosfera. Un uomo, in preda alla rabbia, ha colpito con uno sgabello un 36enne rumeno, lasciando i presenti in stato di shock. La polizia, prontamente intervenuta, ha denunciato il responsabile. La vicenda torna a ricordarci quanto possa essere sottile il confine tra divertimento e pericolo.

Paura, sabato sera, in Piazza Sedile del Campo a Salerno, dove nel locale "Antica Birraria" è scoppiata una lite per futili motivi. Un uomo - secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura - ha colpito alle spalle con uno sgabello un rumeno di 36 anni. E, di conseuenza, è stato denunciato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: lite - locale - campo - colpito

