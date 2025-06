L’Italia vince gli Europei a squadre | tutti i risultati degli azzurri 3 successi 13 podi e grande profondità

L’Italia conquista gli Europei a squadre, dimostrando forza, strategia e determinazione. Con tre successi, 13 podi e una profondità di talento straordinaria, gli azzurri si sono imposti a Madrid con un punteggio di 431,5, lasciando a distanza le rivali più competitive come Polonia, Germania e Francia. Un trionfo che testimonia il valore della nostra Nazionale e la passione che ci unisce. La vittoria di quest’anno conferma la grande tradizione dello sport italiano, portandoci a festeggiare...

L'Italia ha vinto gli Europei a squadre, imponendosi a Madrid con il punteggio complessivo di 431,5 e infliggendo così 26 lunghezze di distacco alla Polonia, oltre a tramortire la resistenza di Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Spagna e Francia. La nostra Nazionale ha alzato al cielo la ex Coppa Europa per la seconda volta consecutiva dopo l'apoteosi di due anni fa a Chorzow, riuscendo a trionfare grazie alla profondità e alla solidità di questa squadra. Il successo nella capitale spagnola è arrivato grazie alla costanza e non ai picchi assoluti: soltanto tre successi (Nadia Battocletti sui 5.