L' Italia repubblica parlamentare sì ma solo quattro giorni a settimana su sette

Se ci trovassimo invece in un contesto più progredito, per esempio con una rivoluzione nel modello lavorativo e nella gestione del tempo, potremmo immaginare un’Italia che valorizza di più il benessere dei cittadini, promuove la qualità delle discussioni parlamentari e favorisce un equilibrio tra vita privata e professionale. La settimana corta non sarebbe più soltanto un’idea, ma un passo concreto verso un futuro più sostenibile e umano.

Nell’Italia del 2025, il Parlamento discute dell’opportunità che i parlamentari usufruiscano della settimana corta, termine con cui si intende in realtà una settimana cortissima, che inizi di lunedì e finisca di giovedì (l’obiettivo ultimo è probabilmente di emulare quel mio ex collega in università che, un giovedì dopopranzo, mi salutò dicendo: “Buon weekend, ci vediamo mercoledì”). Se ci trovassimo invece in un contesto più progredito, per esempio l’Inghilterra del 1640, assisteremmo alla scena dei parlamentari che, pur di asserire i propri diritti di rappresentanza della popolazione contro l’abuso del potere esecutivo, si ammutinano rifiutando che il Parlamento venga sciolto, tenendolo convocato per tredici anni di fila: fu il cosiddetto Long Parliament, il Parlamento lungo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'Italia repubblica parlamentare sì, ma solo quattro giorni a settimana su sette

In questa notizia si parla di: settimana - italia - repubblica - parlamentare

Giro d’Italia 2025, percorso povero nella seconda settimana. Salite mitiche a troppa distanza dal traguardo - La seconda settimana del Giro d’Italia 2025 si caratterizza per un percorso povero di salite, con tappe lontane dai traguardi e spesso troppo distanti dalle montagne leggendarie.

Nella suggestiva cornice del Chicago History Museum, la comunità italiana di Chicago e del MIdwest ha celebrato il 79° anniversario della Repubblica Italiana con il Console Generale d'Italia a Chicago, Mario Alberto Bartoli, e i rappresentanti del “Sistema Vai su Facebook

I lavori parlamentari della settimana 9-13 giugno; Siamo sicuri che la nostra sia ancora una Repubblica parlamentare?; L’Italia è ancora una repubblica parlamentare?.

Ricciardi (M5S): “È un modo per comprimere ancora il ruolo dei parlamentari” - Il capogruppo Movimento 5 Stelle alla Camera: “La destra è contraria a ridurre l’orario dei dipendenti a parità di salario, ma non ... Da repubblica.it

Settimana corta, ma solo per i parlamentari: il governo boccia la legge sul lavoro ma pensa al venerdì libero - L'idea è stata avanzata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Scrive ilfattoquotidiano.it