L’Italia dell’atletica in festa | trionfo agli Europei a squadre

L’Italia dell’atletica torna a brillare sugli spalti di Vallehermoso, Madrid, conquistando il secondo titolo europeo consecutivo. Un trionfo che celebra la forza della compattezza azzurra, capace di superare le sfide e confermarsi tra le migliori del continente. La vittoria di quest’anno si aggiunge a quella di due anni fa in Polonia, sottolineando un percorso di crescita e determinazione. La passione e il talento degli atleti italiani scrivono un’altra prestigiosa pagina della storia sportiva.

Il successo arriva da Madrid. È festa sugli spalti di Vallehermoso, città di Madrid. L’Italia dell’atletica impone ancora la sua regola, come due anni fa in Polonia, a Chorzow, vincendo in terra di Spagna il secondo titolo europeo consecutivo. Vince la compattezza di squadra degli azzurri, le cui tre vittorie fanno da contraltare alle sette del 2023, quando a vincere era stata probabilmente una formazione con più punte ma meno “profonda” di questa, che rappresenta al meglio un’atletica italiana cresciuta e oggi ancor più solida nelle sue radici. Soddisfatto il Presidente della Fidal, Federazione Italiana di Atletica. 🔗 Leggi su 361magazine.com