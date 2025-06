L’Italia del vino conquista Wine Spectator | sei ristoranti nella leggenda

L’Italia del vino brilla ancora una volta nel panorama internazionale: Wine Spectator, la bibbia americana del vino, ha premiato 58 ristoranti italiani ai suoi Restaurant Awards 2025, con sei di essi ricevendo il prestigioso Grand Award. Un traguardo che sottolinea l’eccellenza italiana nella cultura enologica e gastronomica. Questi riconoscimenti testimoniano come la nostra tradizione sia apprezzata e ammirata nel mondo, consolidando la nostra posizione di eccellenza nel settore.

Wine Spectator, la bibbia americana del vino dal 1976, ha appena assegnato i suoi Restaurant Awards 2025 e l'Italia si conferma una potenza assoluta con 58 ristoranti premiati. Tra questi, sei hanno conquistato il Grand Award, il riconoscimento più ambito che esista nel mondo della ristorazione enologica.

