L’istituto Fraz Sant’Antonio tra le 10 scuole vincitrici del progetto nazionale Stammi Bene

L’istituto Fraz. Sant’Antonio di Piacenza si distingue come uno dei dieci vincitori del prestigioso progetto nazionale "Stammi Bene" per il 2025, promosso da Rovagnati e realizzato con la collaborazione di d&f. Questo riconoscimento testimonia l’impegno e l’eccellenza educativa nel promuovere responsabilità sociale e benessere tra i giovani. Un traguardo che celebra il valore dell’istruzione come motore di progresso e solidarietà, rafforzando il ruolo delle scuole come fari di innovazione e inclusione.

L’istituto "Fraz. Sant’Antonio" di Piacenza è tra le dieci scuole vincitrici dell’edizione 2025 di "Stammi Bene", il progetto nazionale di responsabilità sociale d’impresa promosso da Rovagnati e realizzato in collaborazione con d&f, agenzia di comunicazione ed ente di formazione accreditato dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

