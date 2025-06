Liste d’attesa per le Rems emergenza sanitaria e di sicurezza | solo 180 posti fermi 58 ricoveri

In un panorama segnato da tragici eventi e carenze strutturali, le liste d’attesa per le REMS emergenza sanitaria si fanno sempre più lunghe: solo 180 posti disponibili contro 58 ricoveri attuali. Milano, teatro di tragedie e sofferenza, ci ricorda l’urgenza di interventi efficaci per tutelare la sicurezza e la salute mentale. È ora di agire con decisione e responsabilità.

Milano – Domenico Livrieri, il 4 ottobre 2023, ha ucciso e fatto a pezzi la sua vicina di casa, Marta Di Nardo, dopo averla attirata nel suo appartamento, in un palazzo Aler in via Pietro Da Cortona a Milano. Giacomo Trimarco, tre anni fa, si è suicidato all’età di 21 anni in una cella del carcere milanese di San Vittore, dov’era rinchiuso dall’agosto precedente per aver commesso una serie di piccoli reati, l’ultimo dei quali era stato il furto di un telefonino. Due storie diverse, legate da uno stesso filo. Entrambi avrebbero dovuto trovarsi in una Rems, strutture sanitarie che accolgono gl i autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi nate dalla riforma che ha portato al superamento del sistema degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Liste d’attesa per le Rems, emergenza sanitaria e di sicurezza: solo 180 posti, fermi 58 ricoveri

