L' Isola dei Famosi Teresanna Pugliese e Omar Fantini | scontro acceso a pochi giorni dalla finale

Con la finale ormai alle porte, gli animi si scaldano tra i concorrenti. Un semplice disaccordo sulla preparazione del fuoco si trasforma in un vero e proprio battibecco che riaccende vecchie rivalità. Mercoledì 2 luglio, su Canale 5, andrà in onda l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Veronica Gentili. Nonostante manchino pochi giorni alla finale, gli animi sulla Playa Dos non sono affatto distesi. A dimostrarlo è l'ennesimo battibecco tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini, due concorrenti che non riescono a mettere da parte le loro divergenze, nemmeno ora che il reality sta per concludersi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it