L’isola dei famosi a poche ore dalla finale spunta il nome del vincitore | i pronostici

News Tv. La finale de L'Isola dei Famosi 2025 si avvicina e cresce l'attesa per scoprire chi tra i cinque finalisti porterà a casa il titolo. Mercoledì 2 luglio, l'edizione numero diciannove del reality più estremo della tv italiana chiuderà i battenti con una puntata che si preannuncia imprevedibile. Le quote dei bookmaker parlano chiaro, ma non sono escluse sorprese dell'ultimo minuto. Ecco chi sono i favoriti alla vittoria secondo le previsioni. Cristina Plevani in pole: la favorita dei bookmaker. A venticinque anni dalla storica vittoria al primo Grande Fratello, Cristina Plevani si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera televisiva.