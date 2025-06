Liquami fognari sulle Mura La denuncia di Giannini che chiama in causa il Comune

Mura di Lucca: tra promesse e realtà, emerge un problema inatteso e sgradevole. Il consigliere Giannini denuncia la presenza di liquami fognari sulle mura cittadine, chiamando in causa il Comune per una gestione che sembra latitare. È il momento di chiedersi se l’amministrazione abbia davvero una visione chiara e concreta per tutelare e valorizzare il patrimonio storico della città, o se rimarranno solo promesse ignorate.

Lucca, 30 giugno 2025 – “ Mura, sempre al centro dell’attenzione del Comune”, questo il mantra delle dichiarazioni politiche dell’amministrazione Pardini nelle celebrazioni del “trigesimo electionis Praetoris urbis”. Nonostante i proclami degli annunci social – afferma il consigliere comunale PD Gianni Giannini – sempre più si nota un distacco dall’impegno manutentivo del territorio. Viene da chiedersi se gli attuali amministratori hanno visione e cognizione delle necessità spicciole del territorio “entro e fuori porta”. Le deleghe in sovrapposizione di alcuni assessori dovrebbero far ben sperare nelle capacità di intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Liquami fognari sulle Mura”. La denuncia di Giannini che chiama in causa il Comune

