L’ipotesi amichevole con il Napoli di Conte

L’atmosfera tra Napoli e Conte si fa sempre più amichevole, alimentando l’entusiasmo dei tifosi. Intanto, si avvicina il grande giorno per l’Arezzo, che prepara con entusiasmo la nuova stagione in Trentino, tra allenamenti intensi e nuove sfide. La regione si conferma come un punto di riferimento ideale per la preparazione delle squadre di Serie C, promettendo una stagione ricca di emozioni e successi. Rimanete sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire!

Si avvicina il momento nel quale ripartirà ufficialmente la nuova stagione dell'Arezzo. Gli amaranto, come annunciato ormai circa un mese fa, svolgeranno la preparazione in provincia di Trento, a Storo, dal 13 al 26 luglio. Oltre al Cavallino altri club di C si alleneranno in zona, a conferma che quella è una regione dove si può lavorare nel modo giusto: a pochi km di distanza ci saranno pure Cittadella, Virtus Verona e Trento, squadre di serie C. L'Arezzo sta provando a definire almeno un paio di gare ad alto coefficiente di difficoltà, ma dal grande fascino contro avversari della massima serie cercando di approfittare della presenza in Trentino di diverse società di serie A.

