Lions club Agrigento chiaramonte Giuseppe Pullara è il nuovo presidente

Con entusiasmo e dedizione, l’ingegnere Giuseppe Pullara prende le redini del Lions Club Agrigento Chiaramonte per il nuovo anno sociale. Succede a Salvatore Impiduglia in un momento di grande fermento, condiviso con autorità e soci. La sua leadership promette iniziative innovative e un impegno rafforzato nel territorio. Il futuro del club si annuncia brillante e ricco di progetti che faranno la differenza per la comunità.

E' l'ingegnere Giuseppe Pullara il nuovo presidente del Lions club Agrigento chiaramonte per l’anno sociale 2025-2026. E' subentrato a Salvatore Impiduglia durante la cerimonia del "passaggio della campana" che si è tenuta lo scorso 29 giugno. All’evento hanno preso parte numerose autorità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: lions - club - agrigento - chiaramonte

Premio Bartolo Longo al Lions Club Napoli Host con il Cardinale Crescenzio Sepe - Il Lions Club Napoli Host, guidato da Rossella Fasulo, ha ricevuto il prestigioso Premio Bartolo Longo – III Edizione, promosso dal Lions Club Pompei Host.

Passaggio della Campana del Lions Club Agrigento Host: la Dott.ssa Egla Tornambè Corallo è la nuova Presidente Nella suggestiva cornice dell’Hotel della Valle di Agrigento, si è svolta nella serata di mercoledì 25 giugno la cerimonia del Passaggio della C Vai su Facebook

Giuseppe Pullara è il nuovo Presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte; Passaggio della Campana del Lions: Egla Tornambè Corallo è la nuova presidente; Lions Club Agrigento, Egla Tornambè Corallo nuovo presidente.

Giuseppe Pullara è il nuovo Presidente del Lions Club Agrigento - L’ingegnere Giuseppe Pullara, insegnante e vice presidente nazionale di Conflavoro, è il nuovo Presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte per l’anno sociale 2025- Riporta scrivolibero.it

Il Lions Club Agrigento Chiaramonte ad Auschwitz per riflettere sull’orrore nazista - Con l’occasione, oltre alla città, i Soci hanno potuto visitare i campi di concentramento di Auschwitz e ... Scrive scrivolibero.it