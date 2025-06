L’inviato Ue Di Maio di nuovo in pista | parlerà di sicurezza ed energia nel Golfo

Oggi a Roma, nel cuore del Caffè delle Esposizioni, si svolge un evento suggestivo: "Pizza e Politics Debate", che riunisce politica e diplomazia nel contesto del Festival della Diplomazia. Tra i protagonisti, torna alla ribalta Luigi Di Maio, riconfermato come rappresentante speciale dell’UE nel Golfo fino al 2027. Un’occasione unica per approfondire temi di sicurezza ed energia in un momento cruciale per l’Italia e l’Europa.

L’appuntamento è per oggi. A Roma, Caffè delle Esposizioni. Un appuntamento "a invito" dal titolo un po’ particolare: "Pizza e Politics Debate". Il tutto nell’ambito del Festival della Diplomazia. Ma forse la vera notizia è un’altra: ritorna all’attenzione del grande pubblico l’ex grillino Luigi Di Maio. Un Di Maio fresco di riconferma (per la precisione sino al 28 febbraio 2027) come rappresentante speciale per l’ Unione europea nel Golfo Persico, che, quando avvenne nel giugno del 2023, sollevò non poche polemiche e sarcastiche ironie. Ma che cosa ci fa al "Pizza & Politics Debate" l’ex ministro degli Esteri? Parlerà dei rapporti europei nel Golfo nel commercio, nella sicurezza e nell’energia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’inviato Ue Di Maio di nuovo in pista: parlerà di sicurezza ed energia nel Golfo

In questa notizia si parla di: maio - golfo - inviato - pista

Di Maio tra pizza, Golfo e politica, il ricordo di Napolitano senza la destra e altre pillole - di Maio tra pizza, golfo e politica: un mix irresistibile che unisce sapori e strategie. Mentre il Medio Oriente infiamma i titoli di cronaca, il nostro rappresentante speciale dell’UE si prepara a un incontro esclusivo nel cuore di questo mondo complesso.

L’inviato Ue Di Maio di nuovo in pista: parlerà di sicurezza ed energia nel Golfo; Di Maio inviato Ue per il Golfo, ecco quanto guadagnerà e di cosa si occuperà; Di Maio inviato speciale Ue: ecco quanto guadagnerà.

L’inviato Ue Di Maio di nuovo in pista: parlerà di sicurezza ed energia nel Golfo - Un appuntamento "a invito" dal titolo un po’ particolare: "Pizza ... Segnala quotidiano.net

Di Maio inviato nel Golfo Persico: ecco quanto guadagnerà - Strasconfitto alle elezioni del 25 settembre scorso, l’irpino può raccogliere i frutti del suo lavoro: sarà lui l’inviato speciale Ue nel Golfo Persico. Secondo ilgiornale.it