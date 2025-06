L'Inter morirà | i tifosi del Fluminense sono certi di andare avanti al Mondiale per Club

L’atmosfera è incandescentemente calda tra i tifosi del Fluminense, convinti che il loro team possa eliminare l’Inter nel Mondiale per Club. I canti di sfida risuonano nelle strade di Charlotte, creando un'anticipazione carica di tensione e passione. Tra speranze e pronostici, i sostenitori sono pronti a vivere un match che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia calcistica. Resta con noi per scoprire come si svilupperà questa emozionante sfida.

I tifosi del Fluminense sono sicuri di eliminare l'Inter dal Mondiale per Club e per le strade di Charlotte, in attesa della partita, uno dei cori più ascoltati è questo: "L'Inter morirà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il coro dei tifosi del Fluminense arrivati in massa a Charlotte

Inter-Fluminense a rischio: la partita è in programma domani alle 15 ora locale. Ma dalle 12 alle 16 c'è pericolo fulmini. E il regolamento parla chiaro: se vengono rilevati fulmini entro un raggio di 12,7 km dallo stadio, l'evento va sospeso immediatamente. Se Vai su Facebook

