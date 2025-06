L'Inter è fuori dal Mondiale per Club il Fluminense fa l'impresa e vola ai quarti | segnano Cano e Hercules

L'Inter 232 esce dal Mondiale per club, lasciando spazio a un'impresa brasiliana: il Fluminense supera gli ottavi grazie alle reti di Cano e Hercules, conquistando con merito i quarti di finale. Una vittoria che accende la speranza e conferma la straordinaria competitività del calcio sudamericano. Continua a leggere e scopri tutti i dettagli di questa emozionante avventura!

Inter eliminata dal Mondiale per Club. Il Fluminense fa l'impresa agli ottavi di finale e vola ai quarti grazie a un gol per tempo: segnano Cano ed Herclues. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - fluminense

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

? Mondiale per Club, Inter-Fluminense: 0-1 a fine primo tempo Vai su Facebook

Mondiale per club: Live Reaction Inter-Fluminense Ottavi di Finale Vai su X

“L’Inter morirà”: i tifosi del Fluminense sono certi di andare avanti al Mondiale per Club; Inter-Fluminense 0-2, cronaca e tabellino: nerazzurri out, decidono Cano e Hercules; Mondiale per club. Ottavi di finale, in campo Inter-Fluminense.

Mondiale per club, disastro Inter: il Fluminense elimina i nerazzurri per 2-0 - L'undici di Chivu è troppo nervoso e subisce il raddoppio con Hercules, venendo eliminato dal Fluminense di Thiago ... Segnala ilgiornale.it

Inter-Fluminense 0-2, le pagelle: de Vrij (4,5) è una sciagura, S. Esposito (7) non basta - 0 dai brasiliani del Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per club, giocati a Charlotte. Si legge su ilmessaggero.it