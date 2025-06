L' Inter cede 2-0 alla Fluminense e saluta il Mondiale per Club

Un'emozionante sfida tra due grandi formazioni, ma alla fine è la Fluminense a prevalere sull'Inter, eliminandola dal Mondiale per Club 2025. La squadra brasiliana si impone con un risultato di 2-0 grazie alle reti di Cano e Hercules, spegnendo i sogni dei nerazzurri di proseguire il cammino mondiale. È una delusione che lascia spazio a riflessioni e nuove ambizioni, ma ora l’Inter deve già guardare avanti.

Nerazzurri eliminati agli ottavi dai gol di Cano ed Hercules CHARLOTTE (STATI UNITI) - Finisce agli ottavi di finale l'avventura dell'Inter al Mondiale per Club 2025. Al Bank of America Stadium di Charlotte la Fluminense ha vinto 2-0 grazie alle reti di Cano ed Hercules, inutile il forcing finale da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L'Inter cede 2-0 alla Fluminense e saluta il Mondiale per Club

