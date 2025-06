L’Intelligenza artificiale riscrive la storia

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui raccontiamo e interpreta- mo la storia. Recentemente, ho condotto un esperimento: ho chiesto a ChatOn di scrivere un articolo sul prete che ha celebrato messa indossando la bandiera palestinese. Il risultato? Un testo che ripropone fedelmente la propaganda di Hamas, presa in prestito da media e élite occidentali. Continua a leggere per scoprire come l'IA può influenzare la narrazione e quali rischi comporta questa manipolazione digitale.

Ho fatto un esperimento: ho chiesto a ChatOn di redigere un articolo sul prete che ha celebrato messa indossando la bandiera palestinese. Il risultato è un testo che riprende pari pari la propaganda di Hamas, fatta propria da media e Ă©lites occidentali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Intelligenza artificiale riscrive la storia

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - riscrive - storia

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

La scomparsa del “pacifista” Matteo Salvini. I diktat bellici – sempre più incisivi – di Antonio Tajani. I prompt di Renato Schifani, alle prese con l'intelligenza artificiale… Lo Stupidario completo è sul sito de L’Espresso https://lespresso.it/c/politica/2025/6/20/salvi Vai su Facebook

Scatti proibiti: come l'IA riscrive storie censurate attraverso l'obiettivo fotografico; Grok si evolve e Elon Musk vuole usare la sua AI per riscrivere la storia; L’ultima di Musk: “Intelligenza artificiale allenata con la spazzatura.

AI riscrive la storia: nuova datazione per i Rotoli del Mar Morto - Uno dei misteri più affascinanti dell’archeologia moderna, quello dei Rotoli del Mar Morto, ha appena aperto le porte a nuove prospettive grazie all’uso de ... Scrive tecnoandroid.it

La storia dei rotoli del Mar Morto, riesaminati con un approccio innovativo, è davvero da riscrivere? - Un nuovo studio che combina intelligenza artificiale, analisi della scrittura antica e datazione al radiocarbonio ridefinisce la cronologia dei manoscritti biblici di Qumran. Segnala lescienze.it