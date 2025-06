L’insegna si stacca di colpo panico in Italia | la scena da brividi

Una scena da brividi ha sconvolto questa mattina l’Italia: un’insegna di grandi dimensioni si è staccata improvvisamente da un grattacielo, penzolando pericolosamente nel vuoto. Decine di cittadini hanno assistito attoniti, alcuni riprendendo la scena con il cellulare, mentre il rischio di un disastro si faceva imminente. La, potenziale tragedia, ha ricordato quanto siano fragili le nostre strutture urbane, lasciando tutti con il fiato sospeso...

