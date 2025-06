L’insegna Generali di Citylife è crollata per il caldo?

Questa mattina, il crollo dell'insegna Generali a Citylife, Milano, ha catturato l'attenzione di tutti. Posizionata a 192 metri sul palazzo Hadid, la gigantografia ha ceduto, probabilmente a causa delle elevate temperature. Fortunatamente, le operazioni di messa in sicurezza sono state rapide e efficaci. Un episodio che ci ricorda quanto il caldo possa influire anche sugli elementi piĂą sorprendenti. La sicurezza rimane la prioritĂ assoluta di tutti noi.

Questa mattina l’insegna d Citylife a Milano, targata Generali e posizionata a 192 metri sul palazzo Hadid, è crollata. La causa sembrerebbe essere il caldo. Nonostante lo spavento iniziale, tutta la zona è stata messa in sicurezza. A commentare la situazione la Banca Generali. Insegna a Citylife di Generali crolla, forse per il caldo. In una nota il gruppo spiega che “L’episodio è stato prontamente gestito con l’immediata messa in sicurezza dell’insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone nĂ© a strutture circostanti”. Da questa mattina la Procura di Milano è in costante contatto con i tecnici: si deve monitorare la situazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it