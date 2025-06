L'inquinamento atmosferico è ancora troppo elevato in Europa | dobbiamo fare di più

L'inquinamento atmosferico in Europa rimane un problema urgente: sebbene ci siano segnali di miglioramento, i livelli sono ancora troppo elevati e rappresentano una minaccia concreta per la nostra salute e il nostro pianeta. È il momento di agire con maggiore determinazione per ridurre le emissioni e proteggere il futuro di tutti. Continua a leggere per scoprire cosa possiamo fare insieme.

La qualità dell'aria sta migliorando in Europa, anche se si è ancora lontani dai livelli che l'Organizzazione mondiale della sanità considera sicuri. Tanto che l'inquinamento atmosferico è ancora il principale rischio per la nostra salute, a livello ambientale.

Tumore ai polmoni nei non fumatori: l'inquinamento atmosferico come nuovo nemico silenzioso - Negli ultimi anni, il tumore ai polmoni tra i non fumatori è in crescita, con l'inquinamento atmosferico emergente come un nuovo nemico silenzioso.

PROCESSO MITENI: DOMANI LA SENTENZA SULL'INQUINAMENTO DA PFAS Domani, 26 giugno 2025, sarò presente al Tribunale di Vicenza per la lettura della sentenza del processo Miteni, uno dei più gravi casi di inquinamento ambientale in Europa.

Europa troppo rumorosa: 66 mila morti ogni anno collegati all'inquinamento acustico - Allarme salute dall'Agenzia europea per l'ambiente: 110 milioni di persone sono esposte a livelli di rumore considerati a rischio.

Inquinamento atmosferico nell'UE: fatti e cifre - Consilium - Sebbene l'inquinamento atmosferico in Europa sia notevolmente diminuito negli ultimi decenni, il quadro nelle diverse città è piuttosto eterogeneo.