Lino Patruno Jazz Show a Trani | il 6 luglio 2025 il grande maestro del jazz accende Palazzo delle Arti Beltrani

Un evento unico tra musica, emozioni e storia del jazz, che riunisce appassionati e connaisseur in un’atmosfera magica di cultura e convivialità. Non perdere l’occasione di vivere questa serata indimenticabile con Lino Patruno, il leggenda che incanta da decenni e che ormai è simbolo di eccellenza jazz nel mondo. La musica di Patruno trasforma ogni nota in un ricordo eterno: ci vediamo a Trani!

Lino Patruno Jazz Show arriva a Trani il 6 luglio 2025 per un evento imperdibile nella suggestiva Corte Davide Santorsola di Palazzo delle Arti Beltrani, nell’ambito della stagione artistica estiva. Il concerto, in programma alle ore 21:00 (apertura porte ore 20:30), rappresenta una delle tappe più importanti del calendario jazz in Puglia e celebra la carriera di uno dei grandi maestri del jazz italiano e internazionale. Un evento unico tra musica, storia e swing. Lino Patruno, leggenda vivente del jazz, porterà in scena un vero e proprio viaggio musicale tra hot jazz, dixieland, swing e tradizione americana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Lino Patruno Jazz Show a Trani: il 6 luglio 2025 il grande maestro del jazz accende Palazzo delle Arti Beltrani

In questa notizia si parla di: jazz - lino - patruno - show

"Quintessenza Jazz club", Lino Patruno in concerto - Scopri il cuore pulsante del jazz a Roma con "Quintessenza Jazz Club", il nuovo punto di riferimento nel quartiere Prati.

Lino Patruno Jazz Show a Trani: il 6 luglio 2025 il grande maestro del jazz accende Palazzo delle Arti Beltrani; LINO PATRUNO, la leggenda del jazz, domenica 6 luglio a Palazzo delle Arti Beltrani con il suo Lino Patruno Jazz Show. – Trani; Lino Patruno Jazz Show.

Lino Patruno Monday Jazz Show | 27 marzo 2023 - RomaToday - Via Ostia, 9 Quando Dal 27/03/2023 al 27/03/2023 21:00. Lo riporta romatoday.it

Lino Patruno Jazz Show | 22 maggio 2025 - RomaToday - Via Trionfale, 11352 Quando Dal 22/05/2025 al 22/05/2025 21,00. Riporta romatoday.it