LinkedIn riscrive il curriculum | più competenze meno titoli E l’IA trova il lavoro ideale

Se desideri emergere nel competitivo mondo del lavoro, LinkedIn si trasforma in un alleato strategico: riscrivendo il curriculum e valorizzando le competenze chiave, ti aiuta a trovare l’opportunità perfetta. In questa intervista esclusiva ad Aneesh Raman, responsabile delle opportunità economiche di LinkedIn, scopri come questa piattaforma, guidata da esperti innovativi, diventi il ponte tra talenti e aziende desiderose di scoprire il meglio di sé.

Intervista ad Aneesh Raman, responsabile delle opportunità economiche di LinkedIn e una delle nuove figure di riferimento della piattaforma leader mondiale nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ex corrispondente di guerra e speechwriter per Barack Obama, oggi Raman. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - LinkedIn riscrive il curriculum: più competenze, meno titoli. E l’IA trova il lavoro ideale

