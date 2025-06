L’infortunio del bomber cambia il mercato | Juventus avvisata

L’infortunio del bomber della Juventus scuote il mercato e avvisa i bianconeri: la stella azzurra potrebbe cambiare le strategie della società. Con ambizioni di scudetto, la Juventus si prepara a rafforzarsi, ma questa battuta d’arresto potrebbe portare a ripensamenti e nuove scelte sul calciomercato. Come influenzerà questa incognita le prossime mosse dei torinesi? La risposta potrebbe riscrivere le previsioni per la prossima stagione.

Un obiettivo dei torinesi riporta un infortunio che può influire sulle prossime strategie: il punto Come tutte le principali big del nostro campionato, la Juventus è impegnata a cercare rinforzi di alto livello sul mercato. Una necessità, per i bianconeri, che hanno ambizioni dichiarate di lottare per lo scudetto nella prossima stagione, ma per farlo dovranno giocoforza mettere a segno una serie di acquisti importanti. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Mercato che per il momento, per la Juventus, è andato un po’ a rilento, ma adesso è il momento di accelerare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it