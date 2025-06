L' inflazione risale all' 1,7% a giugno 2

L'inflazione torna a salire, registrando un aumento a giugno secondo l'Istat. I prezzi dei beni alimentari, dei trasporti e dei servizi continuano a spingere verso l'alto, mentre i beni energetici regolamentati rallentano la loro crescita. Una dinamica complessa che riflette le sfide economiche attuali e le tensioni sui mercati. Decelerano, invece, i prezzi dei beni energetici regolamentati, da +29,3% a +22,7%, e si...

La dinamica tendenziale dell'indice generale, spiega l' Istat, risente dell'accelerazione dei prezzi dei beni alimentari non lavorati, che passano da un +3,5% a +4,2%, e lavorati (da +2,7% a +3,0%) e di quelli dei servizi relativi ai trasporti (da +2,6% a +2,9%), oltre che dell'attenuarsi della flessione dei prezzi dei beni durevoli (da -1,1% a -0,8%). Decelerano, invece, i prezzi dei beni energetici regolamentati, da +29,3% a +22,7%, e si amplia la flessione di quelli dei beni energetici non regolamentati, da -4,3% a -4,6%. Nel mese di giugno accelera l'" inflazione di fondo ", ovvero quella al netto degli energetici e degli alimentari freschi, mentre l'inflazione al netto dei soli beni energetici resta stabile a +2,1%.

