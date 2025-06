L' inflazione risale all' 1,7% a giugno 2

L'inflazione torna a salire, raggiungendo il 17% a giugno, secondo l'Istat. Un panorama segnato dall'accelerazione dei prezzi alimentari e dei servizi di trasporto, oltre a un rallentamento nella diminuzione dei prezzi dei beni durevoli. Questi cambiamenti riflettono le complessità dell'economia attuale e influenzeranno sicuramente le nostre spese quotidiane. Ma quali saranno le conseguenze di questa tendenza? Entriamo nel dettaglio per scoprirlo.

La dinamica tendenziale dell'indice generale, spiega l'Istat, risente dell'accelerazione dei prezzi dei beni alimentari non lavorati, che passano da un +3,5% a +4,2%, e lavorati (da +2,7% a +3,0%) e di quelli dei servizi relativi ai trasporti (da +2,6% a +2,9%), oltre che dell'attenuarsi della flessione dei prezzi dei beni durevoli (da -1,1% a -0,8%). Decelerano, invece, i prezzi dei beni energetici regolamentati, da +29,3% a +22,7%, e si amplia la flessione di quelli dei beni energetici non regolamentati, da -4,3% a -4,6%. Nel mese di giugno accelera l'" inflazione di fondo ", ovvero quella al netto degli energetici e degli alimentari freschi, mentre l'inflazione al netto dei soli beni energetici resta stabile a +2,1%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'inflazione risale, all'1,7% a giugno (2)

