L’inflazione pesa A maggio i rincari più alti delle Marche

A maggio, l'inflazione nelle Marche si conferma un peso pesante, con Macerata che registra il tasso più alto della regione, superando la media nazionale. Un aumento dei prezzi del 2% riflette le sfide economiche attuali, anche se la città non occupa più le prime posizioni della classifica del caro vita. La situazione resta complessa e richiede attenzione per capire come influenzerà il nostro quotidiano.

Tra le 78 città monitorate mensilmente dall'Istat, secondo i dati di maggio Macerata resta quella con l'inflazione più alta della regione e al di sopra della media nazionale. Registra, infatti, un aumento dei prezzi del 2%, contro una media marchigiana dell'1,8% e una media italiana dell'1,6%. Non siamo più – come accaduto per diversi mesi – nella top ten del carovita (il nostro capoluogo è al 25esimo posto), ma comunque al di sopra di Ascoli (+1,7%, 42esimo posto) e Ancona (+1,5%, 48esimo posto), e tra quelli in cui il costo della vita corre maggiormente che altrove. È quanto rilevato dall' Unione nazionale consumatori che ha elaborato anche il peso del rincaro medio annuale a famiglia sulla base dei dati territoriali dell'inflazione di maggio diffusi dall'Istat: per Macerata si tratta di un costo aggiuntivo di 443 euro, contro i 376 di Ascoli, i 355 di Ancona, i 413 della media marchigiana e i 401 della media italiana.

