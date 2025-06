L’inferno di via Respighi Quei 34 garage occupati | da anni abusi furti droga

L’inferno di via Respighi: 34 garage occupati da anni tra abusi, furti e traffico di droga. I condomini del quartiere Macrolotto Zero si sentono ormai invasi da un’onda di illegalità che mette a repentaglio la sicurezza e la serenità della comunità. La loro richiesta è forte e decisa: se necessario, si faccia ricorso all’intervento dell’esercito per ripristinare ordine e legalità. È arrivato il momento di agire decisamente.

Prato, 30 giugno 2025 – “Il nostro condominio e il quartiere come possono liberarsi da questa illegalità diffusa e dai clandestini? Se bisogna chiamare l’esercito, chiamiamolo”. Sono le parole dei condomini di via Respighi 33 e 35, nella zona del Macrolotto Zero, che denunciano l’ occupazione abusiva di 34 autorimesse private, disposte su 2 piani interrati con accesso condominiale dalla rampa di via Puccini 26. “L’edificio condominiale – spiegano i residenti – è stato ultimato nel 2010 con 34 autorimesse su due piani interrati. Fra il 2016 ed il 2018 le prime occupazioni abusive di cittadini orientali che avevano fatto di alcune rimesse le loro case, compreso il quotidiano furto di energia elettrica e d’acqua condominiale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’inferno di via Respighi. Quei 34 garage occupati: da anni abusi, furti, droga

