L’industria del pallone | dallo sport fino ai bilanci

l'industria del pallone, dallo sport ai bilanci, si presenta come un mondo affascinante e complesso. È lo sport che cattura l’interesse globale e alimenta passioni, ma dietro le quinte si nascondono sfide economiche significative. In Italia, patria del calcio, questa industry affronta ancora problemi di sostenibilità finanziaria, sebbene alcuni club, come l’Atalanta, mostrino segnali di miglioramento. La domanda ora è: come può questa industria evolversi per garantire un futuro stabile e prospero?

E’ LO SPORT che suscita più interessi – compresi quelli economici – e passione. Anche e soprattutto in Italia, patria storica del calcio. Ma quella che è da tempo una vera e propria industria soffre della mancanza di sostenibilità finanziaria. Sebbene qualche segnale di miglioramento si sia avvertito negli ultimi anni ed esistano eccezioni di società – una per tutte la bergamasca Atalanta – che presentano conti in ordine, il panorama delle società di calcio italiane dalle serie C fino alla A, non è certo lusinghiero. Secondo il report FIGC 2024 riferito al biennio 20222023 il fatturato complessivo del calcio professionistico italiano è stato di 4,251 miliardi a fronte di un indebitamento aggregato di 5,7 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’industria del pallone: dallo sport fino ai bilanci

