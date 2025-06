L' incrocio delle quattro strade non è più pericoloso | Rotatoria operativa

L'incrocio delle quattro strade, noto come il "bivio delle quattro strade", non è più un punto critico, grazie all'apertura della nuova rotatoria in località Prato Morto a Nepi. Il sindaco Franco Vita accoglie con entusiasmo questa importante miglioria, risultato di attese e sforzi condivisi da tutta la comunità. È un passo avanti verso una viabilità più sicura e fluida, che segna un nuovo capitolo per gli automobilisti della zona.

