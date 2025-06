L’impresa di Filippo Conca campione italiano di ciclismo da dilettante | Non avevo contratto O continuavo così o mi ritiravo

Filippo Conca, campione italiano di ciclismo, ha affrontato un percorso difficile: senza contratto e con il futuro incerto, si è trovato a dover scegliere tra rinunciare o perseverare. La sua determinazione l'ha portato a superare ogni ostacolo, e grazie allo Swatt Club, ha raggiunto il massimo traguardo a Gorizia il 29 giugno. Questa vittoria dimostra che la passione e la tenacia possono trasformare le sfide in successi straordinari.

“Avevo due scelte: o smettere o continuare con la realtà di Swatt Club”. Qualche mese fa Filippo Conca era vicinissimo al ritiro. Il motivo? Non aveva un contratto con nessuna squadra professionistica. Non lo ha nemmeno adesso, ma grazie allo Swatt Club è incredibilmente diventato campione italiano a Gorizia nella giornata di domenica 29 giugno. “Sono stati mesi difficili dopo essermi ritrovato senza contratto alla fine dell’anno scorso. Aspettavo questo Campionato italiano da ottobre, mi sono dedicato un po’ al gravel perché sarebbe stato difficile arrivare pronti senza competizioni”, ha proseguito Conca che ha battuto in volata Alessandro Covi, tra i favoriti per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it