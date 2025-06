L’impegno di Confartigianato L’economia vista da Menichelli | Agroalimentare in crescita dobbiamo puntare sul turismo

L’impegno di Confartigianato per l’economia locale si fa sentire, con un focus sull'agroalimentare in crescita e la necessità di puntare sul turismo. Giorgio Menichelli, segretario generale, analizza lo stato di salute delle imprese di Macerata, sottolineando come il tessuto imprenditoriale sia vivace ma in fase di transizione. La chiave per un futuro prospero? Sfruttare al massimo le potenzialità del territorio e valorizzare le risorse locali, creando nuove opportunità e rafforzando il tessuto economico.

Giorgio Menichelli, segretario generale Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, fa il punto sullo stato di salute dell’economia nel territorio ed evidenzia il prezioso ruolo dell’informazione locale. Menichelli, qual è lo stato delle imprese della nostra provincia? "Il tessuto imprenditoriale maceratese si conferma vivace ma attraversa una fase di transizione. Le piccole imprese in particolare, complice anche il complesso periodo geopolitico internazionale, stanno affrontando una combinazione di fattori di crisi, partendo da costi energetici elevati, difficoltà nel reperire personale specializzato e una domanda interna ancora debole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’impegno di Confartigianato. L’economia vista da Menichelli: "Agroalimentare in crescita, dobbiamo puntare sul turismo"

