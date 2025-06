liliana resinovich la testimone e gli ultimi spostamenti del 14 dicembre 2021

Le ultime rivelazioni di Iva, testimone chiave nel mistero di Liliana Resinovich, hanno acceso nuovi sospetti e curiosità. La sua testimonianza, avvalorata da immagini di videosorveglianza, apre uno sguardo inquietante sugli ultimi movimenti della donna il 14 dicembre 2021, prima di scomparire nel nulla. Ma cosa ha realmente visto Iva quella mattina? Scopriamolo insieme.

Trieste, 30 giugno 2025 - Iva, la testimone nel giallo di Trieste. Ha raccontato alla polizia di aver visto pasaare Liliana Resinovich davanti alla sua bottega di frutta e verdura in via San Cilino, la mattina del 14 dicembre 2021 prima delle 9 del mattino. Elemento centrale in mezzo a due riprese delle telecamere, prima in via San Cilino e poi in piazzale Gioberti, il capolinea degli autobus. "Ricordo di aver visto passare la signora, che ho riconosciuto perchè è una mia cliente", ha dichiarato a verbale la commerciante. Inconfondibile il ciuffo chiaro, l'ha notato perché "aveva lo sguardo rivolto verso il basso", "sembrava triste e pensierosa".